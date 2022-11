Bruno Alves e o momento de Cristiano Ronaldo: «Tem de perceber se quer continuar no United ou não»

Bruno Alves, ex-internacional e atual diretor desportivo do AEK Atenas, concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao 'CalcioMercato' onde confirmou ter existido a possibilidade de reforçar a Juventus quando Cristiano Ronaldo ainda estava em Turim ao serviço da 'Vecchia Signora'.

"Houve essa oportunidade [de reforçar a Juventus]. Eles tinham dois centrais lesionados, então a direção pensou em mim e o Jorge Mendes ligou-me para perguntar o que eu achava dessa hipótese. O [Cristiano] Ronaldo disse que me ajudaria a ir para Turim. No final, porém, a Juve escolheu o Cáceres, o Allegri queria-o porque ele cobria várias posições e também porque já o conhecia. Entre outras coisas, eu era capitão do Parma, então teria sido difícil sair", vincou.

Para o ex-internacional português, não há quem consiga chegar ao nível de Cristiano Ronaldo. "É um profissional, mas não um robô. Qualquer um pode trabalhar em si mesmo e evoluir, mas nunca chegará aos níveis do Cristiano. Tem um talento inato, não há nada que se possa fazer em relação a isso. Sabe tudo sobre o que deve ou não comer, assim como todos os componentes do que bebe e come. Para ele também faz toda a diferença beber algo desde uma garrafa de plástico ou de vidro. Está muito atento às horas de sono. Vai sempre para a cama antes da meia-noite e acorda assim que o dia começa. Tem noção de que ir para a cama tarde significa que em termos hormonais não é algo assim muito positivo para o nosso corpo", atirou, acabando por comentar o momento menos positivo que o amigo atravessa no Manchester United: "Tem de fazer uma reflexão e perceber se quer continuar no United ou não."