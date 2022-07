Bruno Fernandes sobre Cristiano Ronaldo: «Não sei o que lhe passa pela cabeça»

As dúvidas sobre a continuidade ou não de Cristiano Ronaldo no Manchester United em 2022/23 são um dos temas que todos os dias fazem manchete nos sites dos principais jornais desportivos ingleses. E esta quarta-feira não foi exceção.

Em declarações ao 'The Mirror', Bruno Fernandes, companheiro de equipa de CR7 no Manchester United e na Seleção Nacional, falou sobre tudo o que se passa em torno do compatriota, revelando ter conversado com Cristiano Ronaldo logo assim que o craque não compareceu ao regresso aos trabalhos dos red devils.

"Obviamente que temos que respeitar as decisões de qualquer um. Não sei o que Cristiano Ronaldo disse ao clube, ao treinador, nem sequer sei o que lhe passa pela cabeça neste momento, mas temos de respeitar a sua privacidade. Tudo o que sabemos é que ele teve alguns problemas familiares, por isso temos de respeitar o seu espaço, dar-lhe tempo e é isso. O Cristiano foi o nosso melhor marcador na última temporada, ele trouxe golos à equipa, mas obviamente que não é uma decisão que me cabe a mim tomar, é o clube que tem de tomar decisões e o Cristiano fazer a sua escolha", atirou o médio internacional português, divulgando um pouco da conversa que teve com o camisola '7'.

"Tal como eu disse, eu não sei o que lhe vai na cabeça, se ele quer ou não sair. São tudo rumores, não lhes perguntei nada sobre isso. A única coisa que eu perguntei ao Cristiano quando ele não apareceu [no regresso aos trabalhos do Manchester United] foi se estava tudo bem com a família dele e ele contou-me o que se estava a passar. Foi isso, nada mais", terminou.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo continua de fora dos trabalhos de preparação para a nova temporada desportiva do Manchester United, alegando como justificação para a sua ausência "problemas familiares". Desde então, CR7 tem treinado sozinho no ginásio ou até mesmo acompanhado por amigos e pelos filhos, tal como já divulgou nas mais recentes publicações que fez nas redes sociais após surgirem os rumores de que o português estará interessado em continuar carreira num outro clube que não o Manchester United.