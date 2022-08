Bruno Fernandes sobre o futuro de Cristiano Ronaldo: «Eu posso saber uma coisa ou outra...»

Bruno Fernandes falou em exclusivo à ELEVEN no final do encontro entre Manchester United e Liverpool e Cristiano Ronaldo foi um dos temas ao qual o internacional português, hoje titular no meio-campo dos red devils, não escapou. CR7 foi suplente utilizado no triunfo (2-1) dos red devils e o seu futuro continua envolto em muitas dúvidas.





"Não há leitura que eu possa fazer. Obviamente que especula-se muito, mas não ninguém melhor do que o Cristiano para falar sobre isso. Eu posso saber uma coisa ou outra mas não vou ser eu quem o vai dizer. O Cristiano está tranquilo, trabalhou bem esta semana, com tem vindo a fazer, vai continuar a fazê-lo. Para já é jogador do United, não sei quanto ao futuro dele, se vai sair ou se não vai sair. Como ele já próprio pronunciou, vai falar em breve e terão tempo para ouvir as suas palavras e aquilo que ele tiver para dizer", começou por dizer o camisola '18' dos red devils, assumindo que quer apenas o que for melhor para o companheiro de equipa e seleção.

"Obviamente que para mim e para todos os adeptos, acho que ninguém até agora demonstrou que não havia esse interesse para que o Cristiano não ficasse. Consegue continuar a um alto nível e dar-nos muitos golos, mas a decisão é dele. Temos de respeitar aquilo que ele queira fazer, independentemente daquilo que for. Se for para ficar, ficaremos felizes com isso, se for para ele ir embora, porque acha que é o melhor para ele, eu ficarei pessoalmente feliz por ele porque o mais importante é que ele esteja bem, ao mais alto nível e a orgulhar o nosso país", terminou.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo esteve fora das opções iniciais de Erik ten Hag para o clássico desta segunda-feira frente ao Liverpool, encontro que os red devils acabaram por vencer por 2-1 com golos de Rashford e de Jadon Sancho. Salah fez o único tento dos reds, numa jogada em que o luso-inglês Fábio Carvalho esteve também envolvido.