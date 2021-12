Cannavaro: «Não é possível esquecer que a Juventus perdeu o salva-treinadores Ronaldo»

A Juventus ocupa atualmente o 5º lugar da liga italiana e corre por fora na luta pelo título transalpino, uma situação que não surpreende o antigo central da vecchia signora, Fabio Cannavaro. Uma das razões apontadas para este facto está relacionada, segundo o ex-central, com a saída de Cristiano Ronaldo para o Manchester United."Não me surpreendeu a queda deles. Penso que foi inevitável. Não é possível esquecer que eles perderam o salvatreinadores Cristiano Ronaldo. Com ele, começavam todos os jogos a vencer 1-0. A Juventus tem de lidar com a quebra de alguns jogadores e com alguns jovens que lutam pela posição", referiu Cannavaro em entrevista ao jornal 'Corriere dello Sport', não antecipando uma quebra do AC Milan, atual segundo classificado do campeonato italiano, a quatro pontos do líder Inter Milão.Já a Juve tem 34 pontos e figura a já 12 dos campeões nerazzurri.