Carros de luxo de Ronaldo retirados de Manchester: ingleses falam em adeus ao Reino Unido

À semelhança do que aconteceu em 2018, quando deixou a Juventus, Cristiano Ronaldo está a retirar a sua magnífica coleção de carros de luxo de Manchester. Segundo o jornal inglês 'The Sun', as 'máquinas' começaram a ser transportadas em camiões, deixando claro que o português está mesmo de saída da cidade e até mesmo do país.O jornal conta que testemunhas viram o Cadillac Escalade (avaliado em cerca de 175 mil euros) e o Bentley Flying Spur (cerca de 348 mil euros) do craque portugueses a serem removidos da casa que Ronaldo e Georgina arrendaram em Cheshire.Uma fonte contou ao 'The Sun': "O Ronaldo adora os seus carros, por isso já começaram a ser retirados. Fez o mesmo quando trocou a Juventus pelo Manchester United."A mudança está em curso, só não se sabe para onde: "A Georgina está a organizar tudo. É pouco provável que o Ronaldo venha a colocar os pés no Reino Unido."Ronaldo, de 37 anos, deu uma polémica entrevista ao jornalista Piers Morgan, onde deixou duras críticas à direção, aos donos e ao treinador do Manchester United. O clube acabou por rescindir o seu contrato e o português - que está a representar a Seleção Nacional no Mundial do Qatar - é um jogador livre.