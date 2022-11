Casemiro lamenta saída de Ronaldo e atira: «É bem grandinho, sabe o que é bom para ele»

Porta-voz do plantel brasileiro este sábado, o médio Casemiro foi questionado sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United e, apesar do tema ser extra-seleção, não fugiu à pergunta. Assumiu ficar triste pela decisão do seu amigo, mas deixou claro que se CR7 tomou esta decisão foi porque entendeu que era o melhor para si."Não troquei mensagem com ele depois, mas o Cristiano é uma pessoa muito experiente, sabe o que é bom para a carreira dele. Claro que ficamos tristes, principalmente lá no Manchester, que um jogador saia, ainda mais falando de um dos melhores de todos os tempos. Mas o Cristiano é bem grandinho, sabe o que é bom para ele. Como amigo, desejo toda sorte do mundo para ele, que encaminhe bem o futebol na vida dele, menos contra mim (risos). Desejo-lhe toda sorte do mundo", declarou o médio brasileiro.