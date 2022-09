Cassano aconselha fim de carreira a Cristiano Ronaldo: «Se já não atinges um certo nível, tens de fechar a loja»

Antonio Cassano considera que Cristiano Ronaldo deve colocar um ponto final da carreira. O antigo avançado de Real Madrid, AC Milan ou Roma respeita os feitos do português no futebol mas garantiu que o nível do atual futebolista do Manchester United já não é o mesmo de outrora, enaltecendo Lionel Messi."Tenho um grande respeito pelo Cristiano Ronaldo mas não gosto dele enquanto jogador. Já o Messi é como Maradona, como o Pelé. Ele teve de deixar a Argentina aos 14 anos e enfrentar sérios problemas físicos. Quando quando se fala em sacrifícios, falamos do Messi. Nos primeiros quatro anos esteve sozinho em Barcelona. Estes não são sacrifícios?", frisou o polémico antigo jogador em declarações ao podcast 'Muschio Selvaggio'.Para Cassano, chegou mesmo a hora do capitão da Seleção Nacional dizer adeus ao futebol."Neste momento, o Cristiano deve fazer um favor a si mesmo e perceber que, se não atinges um certo nível, deves fechar a loja. Ganhou tudo, foi um fenómeno. Pára! Tens de parar senão só vais dar com o banco de suplentes", garantiu o irreverente ex-avançado italiano, de 40 anos, que deixou o futebol em 2017.