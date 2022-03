Cassano sobre Cristiano Ronaldo: «É um goleador, mas o futebol é uma coisa diferente»

Cristiano Ronaldo apontou, no passado sábado, um hat trick que deu a vitória ao Manchester United na receção ao Tottenham (3-2) , mas apesar de ter sido muito elogiado, o internacional português continua a não convencer Antonio Cassano. O italiano considera CR7 um "goleador", mas retira-o do debate dos melhores jogadores da história."Não está entre os melhores do Mundo. É um goleador? Sim. Um bom avançado? Sim. Ganhou títulos? Ganhou. Mas é como Inzaghi ou Trezeguet. Eram jogadores fabulosos, mas temos de ser específicos: jogar futebol é uma coisa diferente. Os golos não definem um jogador. Iniesta não marcou 60 golos, Zidane nem chegou aos 100. Esses génios sim, fizeram história no futebol", disse o antigo ponta-de-lança à 'Bobo TV', canal da 'Twitch' de Christian Vieri.