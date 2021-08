Catalães dizem que Cristiano Ronaldo ofereceu-se ao Barcelona antes de rumar ao United

Não existem dúvidas que esta janela de mercado de transferências está a superar as expectativas dos milhões de amantes do desporto-rei, as entradas e saídas nos principais campeonatos europeus falam por si.

Contudo, desde Espanha, mais propriamente da 'Catalunya Ràdio' chega-nos aquela que poderia ter sido a maior 'bomba' do mercado (sim, ainda maior que o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United ou da saída de Leo Messi para o Paris Saint-Germain). De acordo com a fonte acima referida, o craque português, de 36 anos, ofereceu-se ao Barcelona, clube que tinha perdido Lionel Messi para o campeonato francês, antes de fechar o acordo com os red devils.

A mesma fonte acrescenta ainda que Jorge Mendes, empresário do capitão da Seleção Nacional, que esta segunda-feira subiu ao relvado da Cidade do Futebol, terá entrado em contacto com os responsáveis blaugrana, que prontamente recusaram a proposta.