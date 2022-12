'CBS Sports' avança com novos detalhes do acordo entre Cristiano Ronaldo e Al-Nassr

Cristiano Ronaldo já terá assinado contrato com os sauditas do Al-Nassr para as duas próximas temporadas e meia (até 2025), segundo avançou esta sexta-feira a imprensa local daquele país do Médio Oriente.

Minutos após a informação ter sido avançada na Arábia Saudita, a estação norte-americana 'CBS Sports' adiantou mais detalhes da alegada negociação entre o clube saudita e o craque luso, afirmando que a oficialização do acordo deverá acontecer apenas após o duelo entre o Al-Nassr e o Al Khaleej, agendado para as 17:30 (horas de Lisboa) de sábado, dia 31.





A mesma fonte acrescentou ainda que é esperado que o experiente avançado e capitão da Seleção Nacional portuguesa receba cerca de 70 milhões de euros por época e viva em Al Muhammadiyah, Riade.