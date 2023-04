A CBS Sports noticia esta quinta-feira que o Al Nassr pretende contratar Zinedine Zidane como próximo treinador da equipa, de forma a render o recém-destituído Rudi García no cargo. O emblema saudita quer voltar a unir o técnico francês e Cristiano Ronaldo, agora capitão do atual 2º classificado daquele campeonato, depois de uma passagem conjunta, recheada de êxito, pelo Real Madrid.O Al Nassr não terá problemas em abrir os cordões à bolsa, sendo que José Mourinho, como já noticiado, é outro dos desejos para a equipa. Ao contrário de 'Zizou', o português tem contrato com um clube, a Roma, e que não finda sequer no final da presente temporada.Dinko Jelicic, ex-treinador de juniores no Al Nassr, foi o homem encontrado pela Direção para render García no imediato.