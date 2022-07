Chelsea prepara proposta de 16,5 milhões de euros por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo não quer continuar no Manchester United e o Chelsea prepara-se para apresentar aos red devils uma proposta no valor de 14 milhões de libras (cerca de 16,5 milhões de euros) pelo passe do internacional português, que tem mais um ano de contrato. A informação foi divulgada pelo jornalista inglês Peter O’Rourke e já faz eco na imprensa internacional.Ronaldo não se apresentou na pré-época do United, alegado razões familiares, nem vai integrar a digressão da equipa, agora liderada por Erik Ten Hag, à Tailândia.O jogador, de 37 anos, quer competir na Liga dos Campeões na próxima época, além de não estar, segundo tem sido noticiado, propriamente satisfeito com atuação dos red devils neste mercado de transferências.Todd Boehly, o novo dono do Chelsea, vê com bons olhos a possibilidade de contratar o português e já terá tido, inclusivamente, uma reunião com Jorge Mendes.Mas recorde-se que Ronaldo já foi associado a outros clubes, casos do Barcelona, Bayern Munique (que já o descartou), Nápoles e até a Roma de José Mourinho.