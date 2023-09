Chicharito recorda passagem pelo Real Madrid: «Não conheço um futebolista que diga que Ronaldo é complicado»

Javier Hernández, mais conhecido por Chicharito, destacou-se no futebol europeu com a camisola do Manchester United, clube que representou entre 2010 e 2014, altura em que rumou ao Real Madrid, onde permaneceu emprestado pelos red devils durante uma temporada. Nesse período, o avançado mexicano foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, na altura a maior figura dos merengues.Hoje com 35 anos e ao serviço do LA Galaxy, dos Estados Unidos, Chicharito lembrou em entrevista à Paramount+ que não foi uma contratação galática uma vez que já havia craques de nível mundial como CR7, James Rodríguez, Gareth Bale ou Sergio Ramos no plantel orientado por Carlo Ancelotti, revelando ter sido incrível tê-los como companheiros e deixando muitos elogios ao português."Imagina as ferramentas que tinha e a vantagem de tê-los como companheiros e não como adversários. Jogar com Cristiano é incrível, muita gente não o menciona, mas tê-los ali é fenomenal... Não conheço um futebolista que diga que Ronaldo é complicado", frisou Hernández, que na passagem pelo Santiago Bernabéu marcou 9 vezes em 33 jogos, tendo conquistado um Mundial de Clubes.