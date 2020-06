Chiellini: «Ronaldo marcou-me muitos golos mas Ibrahimovic revelou o melhor de mim»

Cristiano Ronaldo chegou à Juventus no verão de 2018 e, após várias épocas a causar 'pesadelos' a Giorgio Chiellini, primeiro no Manchester United e depois no Real Madrid, o português tornou-se colega de equipa do central italiano.





Em entrevista ao ao ‘Corriere dello Sport’ Chiellini admite as dificuldades passadas sempre que enfrentou CR7, mas reconhece que o jogador que mais o marcou na carreira foi Zlatan Ibrahimovic, depois de ter partilhado o balneário com o avançado sueco na sua primeira época (2005/06) em Turim."O Cristiano marcou-me muitos golos, mas quem ficou no meu coração foi o Ibra. Fomos colegas quando cheguei à Juventus, eu era muito jovem e tentava sempre enfrentá-lo. Seguia-o para todo o lado e procurava ganhar crédito junto dos colegas e do treinador. Aceitar um frente a frente com ele significava ganhar respeito. Nunca tentei recuar num duelo e em cada disputa de bola com ele saí sempre mais forte e convicto. Sem dúvida que isso revelou o melhor de mim e e por isso admirou-o muito", revela o internacional italiano de 35 anos.