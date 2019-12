Chiellini: «Roubo a Ronaldo foi em 2018. Real Madrid não o deixou ganhar a Bola de Ouro»

Chiellini considera que dificilmente Cristiano Ronaldo venceria a Bola de Ouro este ano - acabou em terceiro lugar, com Messi a ser eleito melhor do Mundo - e apontou o dedo, sim, ao que sucedeu em 2018, quando foi Luka Modric a conquistar o galardão."O roubo foi o ano passado. O Real Madrid não o deixou ganhar. Isso foi óbvio. O Modric nem estava no seu melhor... Já este ano era complicado com Ronaldo, Messi e Van Dijk. É quase como escolher entre Federer, Nadal e Djokovic", disparou o capitão da Juventus à 'Sky'.O diretor desportivo da Juve, Fabio Paratici, destacou a importância de Cristiano Ronaldo nos bianconeri e garantiu que o avançado está quase em pleno."Sempre dissemos que Ronaldo é o melhor e que não atravessa uma fase difícil. Não tem treinado devido a uma dor no joelho, mas ainda vai dar muitas alegrias à Juve", disse.