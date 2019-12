Claudio Ranieri rendido: Ronaldo: «Fez o que vemos na NBA. Esteve hora e meia no ar»

Ronaldo "em modo Jordan": golo à Sampdoria em grande destaque na imprensa



Claudio Ranieri ficou rendido com o golo de Cristiano Ronaldo à sua Sampdoria, na derrota caseira (1-2) com a Juventus. O craque português saltou 71 centímetros para faturar de cabeça e o treinador da formação de Génova desfez-se em elogios."O Cristiano fez algo que vemos na NBA. Ficou 1h30 parado no ar. Não tenho nada a dizer além de dar os parabéns", disse o técnico à Sky Sports.De acordo com a Sky Sports, o internacional português saltou cerca de 71 cm, tendo atingido a altura máxima de 2,56 metros e aguentado no ar 92 centésimos, ou seja, quase um segundo. A fazer lembrar Michael Jordan pela forma como se elevava e parava no ar...