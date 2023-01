Contrato de Ronaldo esmiuçado: a hipótese Newcastle, poder para despedir treinador e um avião pessoal

Cristiano Ronaldo fez história no passado dia 30 de dezembro ao assinar pelo Al Nassr, tornando-se dessa forma o futebolista mais bem pago de sempre. O jogador português, que cumpre 38 anos em fevereiro, tem garantidos 225 milhões de euros por dois anos e meio de contrato, até junho de 2025, mas com especificidades que vão muito além do fator desportivo.O capitão da Seleção Nacional é uma figura reconhecida mundialmente e foi sem surpresa que a conta da rede social Instagram do novo clube de CR7 passou de 700 mil seguidores para mais de 6 milhões em poucas horas. A ideia passa, assim, por ter Ronaldo como referência do país arábe. Na terça-feira, o jogador formado no Sporting será recebido em solo saudita como verdadeiro "chefe de Estado" e aclamado por milhares de fãs.O vínculo dá poderes reforçados ao jogador que rescindiu contrato com o Manchester United em novembro, ainda antes do arranque do Mundial'2022. Por exemplo, segundo a CBS Sports, Cristiano Ronaldo poderá decidir abdicar dos serviços do treinador da própria equipa se assim o entender. Atualmente, é o francês Rudi Garcia que orienta a equipa que lidera a liga saudita com 26 pontos em 11 jornadas.Além disso, de acordo com o jornal 'Marca', a estada no país asiático poderá até ser mais curta do que o inicialmente projetado. Isto porque Cristiano Ronaldo terá a possibilidade de voltar a Inglaterra... por empréstimo.O Newcastle está atualmente no 2º lugar da Premier League, em Inglaterra, e é desde há alguns meses controlado pela família real saudita. Os quatro primeiros lugares do campeonato garantem a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada e é isso que procuram os magpies para 2023/24. Se suceder, Ronaldo pode ingressar no Newcastle no próximo verão, se assim pretender.O megacontrato do português, que não contou com a colaboração de Jorge Mendes mas sim do manager Ricardo Regufe, garante também outras mordomias. Desde logo, um avião pessoal para CR7 voar para Espanha e Portugal, na companhia da família. Para viver, o experiente futebolista terá à disposição uma luxuosa mansão e todos os detalhes contam, com a família a ser acompanhada de perto a qualquer demanda.Além disso, os árabes pretendem que Cristiano Ronaldo seja a cara da candidatura ao Mundial de 2030 ou 2034. CR7 estará presente em evento de promoção e será figura basilar da pretensão saudita de organizar a prova maior de seleções, como o Qatar o fez em 2022.Contudo, o Al Nassr não quer ficar por aqui. Segundo o jornal da capital espanhola, os sauditas querem levar para o clube antigos companheiros de equipa de CR7, como os multitulados Sergio Ramos (Paris SG) e Luka Modric (Real Madrid).