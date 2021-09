Conversa com Solskjaer, entrada com Mata e muitos sorrisos: o primeiro treino de Ronaldo no United

Cristiano Ronaldo realizou esta terça-feira o primeiro treino ao serviço do Manchester United, neste seu regresso ao clube, 12 anos depois. Após cumprir quarentena à chegada ao Reino Unido, o internacional português já esteve à conversa com o treinador Ole Gunnar Solskjaer e com os novos colegas no complexo de treinos de Carrington.





As primeiras imagens de Cristiano Ronaldo no regresso ao centro de treinos do Manchester United



As primeiras imagens de Cristiano Ronaldo no regresso ao centro de treinos do Manchester United

Depois do reencontro com o noruguês, de quem foi colega na primeira passagem por Old Trafford, seguiu-se a entrada no relvado do centro de treinos ao lado de Juan Mata. Durante a sessão, e a avaliar pelas imagens disponibilizadas pelo United, foram muitos os sorrisos de Ronaldo e dos colegas - como o compatriota Diogo Dalot -, satisfeitos com a presença de um mito do clube e do futebol.O próprio emblema inglês, no seu site, na notícia do treino, deixa já água na boca tendo em vista a possível estreia, diante do Newcastle, marcada para dia 11: "Espera-se que esteja pronto para ajudar a equipa e que comece a ter impacto imediato nesta sua segunda passagem pelo clube."