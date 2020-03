Coronavírus: Cristiano Ronaldo pode perder dois meses de salário

A Juventus também está a estudar reduzir os salários dos jogadores e técnicos para fazer face à perda de receitas. Segundo ‘La Gazzetta Dello Sport’, é o capitão Chiellini quem lidera as negociações com a direção do clube.





Formado em Economia, o veterano defesa italiano estará a propor a Andrea Agnelli que aceite uma de três soluções: que o salário de março seja pago na totalidade e os próximos três de acordo com o trabalho realizado (ou seja, receberem só quando voltarem os treinos); não pagar dois dos vencimentos dos quatro meses previstos para a paragem das competições; ou renunciar a mês e meio de salários dos próximos quatro meses.A direção da Juventus encontra-se a analisar as propostas neste momento. Certo é que nenhum jogador fugirá à redução salarial. Nem mesmo Cristiano Ronaldo.