Costinha: «Só os invejosos não gostam de Cristiano Ronaldo»

Costinha deu uma entrevista ao site 'goal.com' onde falou sobre Cristiano Ronaldo, recordando que o avançado da Juventus sempre trabalhou para ser o melhor jogador do Mundo.





O antigo futebolista, agora técnico, recorda um episódio curioso. Uma vez foi convidado por José Mourinho, que tinha sido seu treinador no FC Porto, para assistir a um treino do Real Madrid. "Os jogadores estavam a fazer remates à baliza, com guarda-redes, e em 20 o Ronaldo falhou um. Os outros tinham falhado seis ou até mesmo 10, mas quando ele falhou os companheiros começaram a brincar com a situação e ele ficou muito zangado. Depois, pegou num saco de bolas e foi fazer remates sozinho. Ele tinha de fazer os 20 remates bem. Que jogadores fazem isto?", questiona Costinha, que jogou com Ronaldo no Europeu de 2004 e no Mundial de 2006."Isto mostra a sua personalidade. Ele não se permite falhar uma única vez. Algumas pessoas veem que fica chateado no campo porque o passe não sai bem ou o remate não é o melhor, mas não o entendem. Ele é assim", prosseguiu."Naquele treino perguntei ao Mourinho: 'Que aconteceu com o Cristiano?' Disse-me que tínhamos de o deixar em paz e que ele ficaria bem. O Ronaldo estava tão concentrado no que tinha de fazer que não aceitava sequer a possibilidade de falhar, principalmente porque todos estavam a brincar com a situação e sabiam que ele estava chateado. O Cristiano é um tipo fantástico e um grande futebolista."E acrescenta: "Ele trabalha muito, não fica sentado à espera que as coisas venham ter com ele. É impossível não adorar o Ronaldo, a não ser quem tem inveja. É humilde e fico feliz pelo sucesso que alcançou. Vi como trabalhou para se tornar no melhor, sou português e tenho orgulho nele."