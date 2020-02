Cristianinho estreia-se em grande no Instagram: número de seguidores é já impressionante

Cristianinho lançou esta segunda-feira a sua conta de Instagram. E começou logo de forma 'explosiva'. Em poucas horas, o filho de Cristiano Ronaldo já tem quase 278 mil seguidores - este era o número à data da publicação desta notícia - na rede social onde o pai é rei, com 204 milhões de fãs (o número um mundial).





Neste momento, o filho mais velho do craque da Juventus já fez três publicações: uma a apresentar-se em quatro línguas faladas fluentemente, outra na banheira com o pai e os irmãos e a mais recente com Georgina Rodríguez no Milão Fashion Week. A primeira teve inclusivamente comentários de CR7 e de Miguel Paixão, amigo de longa data do capitão da Seleção Nacional.A este ritmo, Cristianinho promete tornar-se rapidamente num dos maiores fenómenos do Instagram, sendo que a 'storie' do pai a dar conta da existência da presença do filho nesta rede social tê-lo-á impulsionado imediatamente. Até porque o número de seguidores aumenta de forma incrível a cada minuto que passa.Neste momento, Cristianinho segue cinco pessoas: Cristiano Ronaldo, Georgina, Dolores Aveiro, Juventus e Miguel Paixão.