Cristiano Ronaldo já fala como jogador do Al-Nassr . Nas redes sociais do clube, numa curta declaração, o avançado português diz-se "ansioso" pela nova aventura e assumiu que a visão do clube saudita, que considera ser "muito inspiradora", foi fundamental para a sua escolha."Estou ansioso para experimentar uma nova liga num país diferente. A visão na qual o Al-Nassr opera é muito inspiradora e estou entusiasmado para me juntar aos meus companheiros, para que juntos possamos ajudar a equipa a alcançar mais sucessos", disse o português.