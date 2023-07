Cristiano Ronaldo abre clínica de transplantes capilares no País Basco

O grupo português de clínicas de transplantes capilares Insparya continua a sua expansão mundial, contando com a notoriedade de Cristiano Ronaldo, o rosto e sócio da empresa, onde detém 17% da "holding" nacional - que é controlada a meias pelo fundador, Paulo Ramos, e o consórcio de fundos luso-britânico Vallis/Hermes -, enquanto o capital no negócio internacional está dividido em partes iguais pelos três sócios.

Com meia dúzia de clínicas e um centro de investigação em Portugal, três em Espanha (em Madrid, Marbella e Valência), a que juntou a de Milão, inaugurada no final do ano passado, a Insparya escolheu Bilbau para abrir a sua nova clínica, com uma área de 600 metros quadrados, capacidade para seis blocos operatórios, dois salas de tratamento, consultórios e gabinetes médicos.

Localizada no centro de Bilbao (no número 24 da rua Ercila), "conta ainda com uma equipa de médicos e enfermeiros composta por cerca de 40 profissionais, liderada por Carlos Portinha, diretor clínico do grupo Insparya", anuncia, em comunicado.

"É com muito orgulho que anunciamos a nossa chegada ao País Basco, com a abertura de uma nova clínica em Bilbau, elevando para 11 o número total de clínicas abertas em Portugal, Itália e Espanha. Este é um marco importante para alcançar a nossa liderança em Espanha e mais um passo no nosso compromisso de expansão internacional para a liderança global na indústria do cabelo medicinal", afirma o CEO Paulo Ramos.

O grupo Insparya fechou 2021 com uma faturação de 33,6 milhões de euros e lucros de oito milhões.