Cristiano Ronaldo acabou o jogo no Dragão de joelhos a pedir penálti

A última jogada do encontro teve Cristiano Ronaldo como protagonista e acabou com o internacional português de joelhos a reclamar penálti. O árbitro espanhol não entendeu falta de Zaidu e deu por finalizado o jogo com a vitória do FC Porto.

CR7 não ficou naturalmente satisfeito com a derrota da Juventus, mas isso não impediu que no final ficasse alguns instantes no relvado a trocar impressões com os companheiros de Seleção Sérgio Oliveira e Pepe. Aliás, já antes do apito inicial, o capitão do FC Porto foi até junto de Ronaldo, no centro do terreno, para lhe dar um abraço. À saída para o intervalo saíram os dois lado a lado em amena conversa, comprovando a amizade que os une.

