Cristiano Ronaldo aceita corte salarial: 'mestre' Chiellini foi decisivo

Cristiano Ronaldo terá aceitado um corte salarial. Segundo o 'Tuttosport', o avançado da Juventus vai renunciar a mês e meio do seu vencimento.





Na frente das negociações está Giorgio Chiellini, capitão de equipa do emblema de Turim, que conta com uma licenciatura em economia e um mestrado em administração de empresas. Segundo o site italiano, o defesa tem estado sempre ao telefone em contacto com os colegas de equipas para levar as negociações em torno da questões salariais a bom porto.Buffon e Bonucci são outros jogadores que já ceitaram acortes salariais. Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago do plantel com um ordenado líquido de 31 milhões de euros.