Cristiano Ronaldo 'aplaude' Mundial'2030 em Portugal

Quando assinou pelo Al Nassr e se mudou de malas e bagagens para o Médio Oriente, Cristiano Ronaldo foi apontado como um dos principais embaixadores da candidatura conjunta da Arábia Saudita ao Mundial'2030, algo que causou inicialmente alguma estranheza na medida em que iria forçosamente ser rival da candidatura composta por Portugal, Espanha e Marrocos. A verdade é que esta informação nunca se confirmou e o capitão da Seleção Nacional demonstrou ter ficado feliz pelo projeto ibero-marroquino ter ganho a corrida à organização da competição de futebol mais importante do planeta.Um dia depois da oficialização, CR7 partilhou uma notícia da Federação Portuguesa de Futebol na sua conta oficial do Instagram, acompanhando o story com um emoji de duas mãos a baterem palmas. Em 2030, o craque português terá 45 anos.