Cristiano Ronaldo após assinar hat trick: «Reforços vieram dar mais qualidade»

Após assinar um hat trick - e uma assistência de calcanhar - na goleada (0-5) do Al Nassr ao Al Fateh, na 3.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo destacou o facto de a sua equipa ter obtido o primeiro triunfo na competição."Foi um jogo extremamente importante para nós, é a nossa primeira vitória e sabíamos que era importante ganhar. Estou muito feliz por ter marcado e por a equipa ter jogado bem mas o mais importante é a equipa ter começado a ganhar", afirmou o internacional português na flash interview que se seguiu ao encontro.Otávio e Laporte fizeram a estreia pelo Al Nassr e Sadio Mané bisou. Sinais da evolução da formação às ordens de Luís Castro, garantiu Cristiano Ronaldo: "A equipa está a melhorar, jogo após jogo, os jogadores novos vêm dar mais qualidade. Eu, o Sadio Mané e o Ghareeb fizemos um excelente jogo na frente mas o mais importante foi que a equipa toda, jogou muito bem."A fechar, CR7 reforçou a ideia de que a liga saudita vai dar um salto muito em breve: "Estou feliz por estar aqui na Arábia, as pessoas recebem-me muito bem, o futebol está a evoluir, estão a vir jogadores de muita qualidade para cá e acho que esta liga vai ficar entre o top do Mundo. Passo a passo o caminho está a ser feito e estou muito feliz por ser bem recebido em todos os estádios."