Cristiano Ronaldo após empate com o Chelsea: «Ainda temos um longo caminho pela frente»

O Manchester United saiu este domingo de Londres com um ponto após empatar (1-1) na deslocação ao terreno do Chelsea, em jogo da 13.ª jornada da Premier League, no qual Cristiano Ronaldo foi suplente utilizado por opção do treinador interino e antigo jogador dos red devils, Michael Carrick.

Horas depois de ser dado o apito final em Stamford Bridge, o internacional português recorreu às redes sociais para falar sobre o encontro, assumindo que o clube "ainda tem um longo caminho pela frente" até ao final da temporada.

"Ainda temos um longo caminho pela frente. Nada é impossível quando jogas no Manchester United. Vamos continuar a perseguir os nossos objetivos até ao final", escreveu o craque luso nas redes sociais.

There is still a long road ahead and nothing is impossible when you play for Man. United. We will keep chasing our goals until the end! pic.twitter.com/FZEuoDqBVa