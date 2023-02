Cristiano Ronaldo após novo hat trick no Al Nassr: «Já percebo os movimentos dos meus colegas e eles os meus»

Cristiano Ronaldo voltou a ser destaque no Al Nassr. O experiente avançado português brilhou na vitória (3-0) da formação de Riade sobre o Dhamk com um hat trick, colocando-o entre os melhores marcadores da liga saudita com apenas cinco jogos realizados na prova.Em declarações à 'SSC Sports', o internacional luso mostrou-se "muito feliz" pelos três golos marcados, sublinhando que o sucesso coletivo superioriorizar-se-á sempre ao individual. "Estou muito feliz, mas o mais importante é a equipa. A equipa fez um trabalho fantástico, correram, lutaram... Os golos são importantes, mas o mais importante é a equipa. Estou mais adaptado à equipa, não é fácil chegar e em cinco ou seis jogos todos conhecerem os meus movimentos. Mas agora já percebo os movimentos dos meus colegas e eles os meus. Para mim, o mais importante é que a passo e passo podermos atingir um grande nível", atirou na 'flash-interview' no final do jogo.