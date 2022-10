Cristiano Ronaldo após o regresso aos golos: «Nós ficamos juntos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo foi titular pelo Manchester United esta quinta-feira na Liga Europa após ver terminado o castigo imposto pelo clube, após ter deixado o recinto de Old Trafford antes do encontro com o Tottenham (2-0) acabar. O português exaltou a importância do triunfo."Grande esforço coletivo e uma boa vitória equipa. Nós ficamos juntos. Vamos, United!", escreveu CR7 através das redes sociais.O avançado português, de 37 anos, fez o 3º golo da época, apontando um dos tentos da vitória (3-0) ao Sheriff.