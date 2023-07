Cristiano Ronaldo: «Árbitro estragou completamente o jogo»

Cristiano Ronaldo considera que o vermelho direto mostrado ao seu colega Alamri precipitou a goleada sofrida pelo Al Nassr diante do Celta de Vigo (5-0) no Troféu do Algarve, criticando a decisão do árbitro."Primeira parte muito boa, acho que foi uma primeira parte em que dominámos. Depois, são jogos de pré-época. O árbitro exagerou na segunda parte e acho que estragou completamente o jogo. Ia ser um jogo mais competitivo, como foi na primeira parte, aquela expulsão matou o jogo e quando assim é, é difícil porque depois a equipa foi muito abaixo. Mas o que fica é a primeira parte, onde jog]amos melhor do que o Celta. E esse vai ser o nosso padrão de jogo. Obviamente que nos jogos de pré-época a malta está mais cansada. Mas a equipa está positiva. Temos feito uma pré-época espetacular, a equipa técnica está a dar-nos treinos muito bons e a malta está toda contente", analisou o craque português, em declarações aos jornalistas depois do encontro, continuando: "A imagem que fica do jogo é a primeira parte. Como vocês sabem, jogar com 10 é difícil. Acho que o árbitro exagerou um bocadinho em expulsar e estragou o jogo. Se é uma porrada ou uma entrada violenta, eu entendo. Agora um lance podia dar um amarelo e não quebrar desta maneira. Eu sei que há regras, mas é um jogo de preparação e a partir daí quebrou o jogo. Mas o que fica na nossa cabeça é a primeira parte, onde tivemos melhor que o Celta."A chegada de Luís Castro mereceu elogios da parte de CR7: "Estou muito feliz com o míster e com todo o staff. Tem sido das pré-épocas mais divertidas de todas as que eu fiz na minha carreira. Os treinos são espetaculares, estou a desfrutar bastante. É dar tempo ao míster para inserir as suas ideias. Faltam-nos alguns jogadores, como disse anteriormente, mas ainda vamos reforçar o nosso plantel e o míster vai fazer um grande trabalho. E nós jogadores também."Com 38 anos, Ronaldo acredita que ainda vai fazer "coisas muitos interessantes", entre clube e Seleção Nacional: "Tenho sempre a provar, quando não temos nada a provar é sinal de que estamos mortos para a vida. Todos os anos tenho sempre algo para provar. Provar que posso dar o exemplo de longevidade, com 38 anos e meio acho que vou fazer coisas muitos interessantes ainda. O quê? Golos, assistências, uma boa preparação na Seleção, fazer uma boa fase de qualificação, um bom Europeu e continuar a fazer o que fiz em 21 anos de carreira. Vou continuar a desfrutar da mesma maneira. Ainda me sinto útil e bem. É continuar a desfrutar do futebol, que é o que eu mais gosto."Ainda sobre o tema Seleção, Ronaldo foi questionado sobre se já teve oportunidade de falar com Fernando Santos desde que saiu da Seleção. "Não tive oportunidade", limitou-se a dizer.Portugal estreia-se no Mundial feminino no próximo sábado, diante da Holanda, e Ronaldo pediu apoio para a equipa: "É dar força. Que continuem a fazer o excelente trabalho que têm feito até agora. É uma modalidade que está a crescer bastante e têm o nosso apoio. Como viram há um mês, metemos uma camisola a apoiar e é apoiar como se fosse uma equipa masculina. Acho que o futebol feminino está a crescer bastante e o que eu desejo é as maiores felicidades."