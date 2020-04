Publicações de Cristiano Ronaldo têm impacto extraordinário para a OMS

O impacto das publicações de Cristiano Ronaldo nas redes sociais ajudaram, e de que maneira, a Organização Mundial de Saúde (OMS). A agência francesa de consultoria em comunicação e marketing digital, ‘The Metrics Factory’, levou a cabo um estudo em que analisou o alcance das publicações de CR7 relacionadas com a pandemia da Covid-19 e concluíu que o avançado, de 35 anos, ajudou a OMS a ter um maior alcance no Instagram.





Ora, no fundo, Ronaldo publicou uma mensagem de apoio sobre a situação vivida a 13 de março e, sete dias depois, partilhou um texto com conselhos da OMS, sendo que as duas publicações juntas geraram oito milhões de gostos, 97.200 comentários e 666 milhões de visualizações.Desta forma, a agência francesa chegou à conclusão de que CR7 multiplicou em 40 vezes o impacto da mensagem da OMS. Em termos práticos, a Organização Mundial de Saúde teria que investir 1,15 milhões de euros só para alcançar resultados idênticos aos que conseguiu com as partilhas de Cristiano Ronaldo.