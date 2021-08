Cristiano Ronaldo aumenta valor de mercado do Manchester United em cerca de 200 milhões

O Manchester United anunciou na tarde desta sexta-feira o regresso do capitão da seleção nacional Cristiano Ronaldo ao clube, depois de o ter representado por seis épocas entre 2003 e 2009.





Ole Gunnar Solskjær, que foi seu colega de equipa na altura em que partilharam o balneário em Manchester.

Os valores ainda da transferência ainda não foram revelados, mas na bolsa, os "red devils" ganharam de imediato: na tarde de sexta-feira subiram 11% na sessão de Nova Iorque, onde o clube está cotado, aumentando o seu valor de mercado em cerca de 200 milhões de dólares.Mesmo antes de ter sido feito o anúncio oficial por parte do clube inglês, através do seu website , as ações do Manchester United já tinham subido 4,5%, quando os rumores sobre um eventual regresso se adensaram na imprensa internacional."O Manchester United tem o prazer de confirmar que o clube chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo de termos pessoais, visto e médico", confirmam os "red devils", em comunicado. O avançado português será treinado pelo norueguêsNo tempo em que passou em Inglaterra, depois de se estrear com a camisola do Sporting, Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos.