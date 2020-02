Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde e já fala no próximo objetivo

Com o golo à SPAL, na partida deste sábado, Cristiano Ronaldo igualou o recorde de jornadas seguidas da Serie A sempre a marcar: 11. Além do internacional português, apenas Batistuta (pela Fiorentina, em 1994) e Fabio Quagliarella (pela Sampdoria, a época passada) tinham conseguido semelhante feito.





CR7 chegou aos 21 tentos nesta edição do campeonato, a cinco do líder Ciro Immobile. Neste período de 11 rondas, Ronaldo faturou por 16 vezes.Agora é hora de recarregar baterias para o duelo de quarta-feira, na casa do Lyon, noutra prova onde o goleador se habituou a ser rei. "Mais três pontos importantes. Agora, vamos estar focados no jogo da Champions", escreveu, no Instagram.