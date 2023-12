Cristiano Ronaldo chega aos 1200 jogos na carreira: «Obrigado a todos os meus colegas de equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo atingiu esta sexta-feira, no jogo entre o Al Nassr e Al Riyadh, a marca redonda de 1200 jogos na carreira pela Seleção A e ao serviço das equipas principais dos clubes que representou.O internacional português, que até marcou o primeiro golo do jogo e assistiu Otávio para o segundo, já reagiu nas redes sociais: "Mais três pontos! Obrigado a todos os meus colegas de equipa que me ajudaram a chegar ao meu 1200º jogo. Que viagem, mas ainda não acabámos!".