Cristiano Ronaldo: «Com Pirlo vejo a equipa bem melhor e feliz»

"Depois de ficarmos em desvantagem, sabíamos que seria complicado, mas alcançámos um ponto importante. Estamos no início do campeonato e com um treinador novo mas vejo a equipa animada. Estamos a fazer bem as coisas e vejo um futuro positivo à frente", começou por dizer o internacional português à Sky Sport.De resto, CR7 deixou elogios ao novo treinador e considera que a prova está mais competitiva: " Creio que a Serie A se reforçou bem, do Inter à Juventus. Será um campeonato mais difícil que o da época passada. Pirlo? Ainda é cedo mas vejo a equipa bem melhor, feliz e a trabalhar com um sorriso. Isso é muito importante."