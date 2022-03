Cristiano Ronaldo com Tom Brady: «Um prazer partilhar ideias com outro melhor de sempre»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Depois de assinar um hat trick na vitória do Manchester United sobre o Tottenham (3-2), Cristiano Ronaldo esteve à conversa no relvado de Old Trafford com Tom Brady, estrela da NFL que se retirou o ano passado, com 44 anos.Através do Instagram, o craque português mostrou agora mais imagens desse encontro. "É sempre um prazer e um privilégio partilhar pensamentos e ideias com outro GOAT [greatest of all time]", afirmou CR7 na sua publicação.Um pouco antes, e também através do Instagram, o norte-americano também tinha assinalado o momento em vídeo e uma palavra: "Lenda."