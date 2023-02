Cristiano Ronaldo comenta estreia a marcar pelo Al Nassr: «Grande esforço da equipa para alcançar um importante empate»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo selou o resultado final diante do Al-Fateh não perdoando da marca de penálti (2-2). Foi aos 90'+2 minutos que o avançado português conheceu a sensação do que é marcar um golo oficial ao serviço do Al Nassr.Nas redes sociais, o internacional luso, de 37 anos, aplaudiu o trabalho coletivo. "Feliz por ter marcado o meu primeiro golo no campeonato saudita e pelo grande esforço de toda a equipa por alcançar um empate importante numa partida muito difícil!", escreveu o futebolista que alinhou os 90 minutos na formação de Rudi Garcia.Ronaldo estreou-se a marcar oficialmente ao terceiro jogo oficial pelo Al Nassr, depois de um bis no encontro de exibição em Riade ante o Paris SG