Cristiano Ronaldo comenta post que fala em 'roubo' e 'vergonha' na Bola de Ouro: «Factos»

Cristiano Ronaldo respondeu a uma publicação de um fã que no Instagram se insurgiu contra o facto de o português não ter ganho a Bola de Ouro, em detrimento de Lionel Messi.O titular da conta 'Cr7.o_lendario', claramente um adepto brasileiro do capitão da seleção portuguesa, detalhou os registos do craque do Manchester United ao longo deste ano e fala em "roubo", "sujeira" e "vergonha".Cristiano Ronaldo leu, aparentemente gostou e deixou um comentário. "Factos"."Cristiano Ronaldo este ano:- Taça de Itália- Supertaça da Itália- Melhor marcador do Europeu- Melhor marcador do Campeonato Italiano- Melhor marcador da Juventus na temporada 2020/21- Melhor marcador do Manchester United na temporada 2021/22- Tornou-se no melhor marcador da história do futebol em golos oficiais.- Tornou-se no melhor marcador da história de todas as seleções do Mundo.- Tornou-se no melhor marcador da história e no jogador com mais assistências na história do Europeu.- Marcou 43 golos no ano, 6 deles em 5 jogos nesta edição da Champions League, todos decisivos e é um jogador que, independentemente da idade, continua a fazer milagres, a ser o futebolista que mais impressiona o Mundo com mais frequência.Ainda o colocam em 6.º… Achas mesmo que 5 jogadores que estão acima fizeram mais do que ele este ano? Nunca.Ele poderia lutar por este prémio tranquilamente e a luta seria boa, com o Lewandowski, que em números individuais foi incrível. O Bayern teve uma temporada melhor do que a Juventus e vem a fazer uma época mais tranquila do que a do United. Mas ao nível da seleção, por exemplo, o Cristiano esteve bem melhor.E o prémio vai para quem? Para o Messi, que só ganhou a Taça do Rei pelo Barcelona, não marca um golo contra o Real Madrid desde que o Cristiano saiu de lá, desapareceu dos grandes jogos da temporada, ganhou a Copa América que era para ser de 4 em 4 anos e fazem praticamente todos os anos. Não marcou na final e nem na meia-final. E vem a fazer uma temporada fraca no PSG individualmente.Para o Cristiano ganhar este prémio ele tem que ser 300% inquestionável. Não adianta marcar de bicicleta, o mais bonito golo do ano, ser campeão de tudo pelo clube, melhor marcador de tudo e marcar hat-trick no Mundial. Dão um jeito de lhe tirar o prémio.Já com o Messi é ao contrário. Ele pode fazer uma temporada discreta, bem abaixo, vão sempre dar um jeito de o favorecer e de lhe dar o prémio.Roubo. Sujeira. Vergonha. Simplesmente lamentável.Quem viu, viu. Quem tem inteligência suficiente sabe quem são os merecedores de verdade.Receber prémios sem merecer, é falsa felicidade, sem orgulho.Independentemente destes prémios, o CR7 sempre será o melhor da história!"