Cristiano Ronaldo continua infetado com Covid-19: novo teste deu positivo

Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo à Covid-19, avança o 'Correio da Manhã'. O jogador soube que estava infetado com coronavírus no dia 19, falhando assim o jogo da Seleção Nacional com a Suécia no dia seguinte. Desde então cumpre quarentena em Turim.





Cristiano Ronaldo mostra como treina e deixa mensagem motivacional Cristiano Ronaldo mostra como treina e deixa mensagem motivacional

A carregar o vídeo ...

Com este novo teste positivo, Cristiano Ronaldo fica afastado do confronto com o Barcelona, da Liga dos Campeões, jogo agendado para a próxima quarta-feira em Turim.Segundo o protocolo da UEFA, para voltar aos relvados, um jogador que teste positivo para o novo coronavírus têm de ser declarado curado ou testar negativo pelo menos uma semana antes do jogo em questão.