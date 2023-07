Cristiano Ronaldo: «Contra o Celta e Benfica espero fazer bastante minutos»

Além de comentar os temas de mercado do Al Nassr, Cristiano Ronaldo abordou ainda o estágio que o clube saudita está a fazer no Algarve, o primeiro com Luís Castro ao leme da equipa."A malta está contente. Os jogadores estão contentes, especialmente os árabes, porque é um clima diferente", começou por dizer o avançado, depois da vitória sobre o Farense "Tem sido um estágio muito positivo. As coisas têm corrido bem. Temos treinado bastante. Condições ótimas, uma temperatura quente, mas boa em comparação com Riade. Temos feito a nossa preparação. É sempre uma altura difícil, mas faz parte para ficar em forma", explicou.Ausente desta partida diante do Farense, CR7 explicou o porquê e garantiu que estará apto para jogar já na segunda-feira, diante do Celta de Vigo. "No próximo jogo espero jogar um pouco. Hoje não joguei porque tinha quatro dias de preparação, mas contra o Celta e Benfica espero fazer bastante minutos".E nesses jogos, o avançado tem um pequeno objetivo. "Estava a comentar com o Semedo que aqui [Estádio do Algarve] costuma correr-me bem pessoalmente a nível de golos. Não sabia que tinha marcado tantos, mas espero marcar um golinho", desejou.