Cristiano Ronaldo cumpre sonho de menino de 9 anos

Não foram apenas os milhares de portugueses a residir no Luxemburgo e os mais de 10 milhões espalhados pelo Mundo que este domingo saíram felizes pelo desfecho do encontro do Estádio Josy Barthel . Houve também um pequeno fã, de apenas 9 anos, a sair duplamente satisfeito do estádio, já que cumpriu o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo, o seu ídolo. Chama-se Mário, é filho de emigrantes portugueses a residir no Luxemburgo e nasceu com uma mal-formação congénita denominada 'spina bifida', tendo a sua história sido partilhada no Facebook, na publicação que transcrevemos abaixo.

