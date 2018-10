Cristiano Ronaldo dá explicação para estar no "topo da montanha" há tanto tempo

Cristiano Ronaldo levanta uma questão na entrevista que deu à 'France Football' para demonstrar que é no mínimo "um jogador diferente"."Quantos jogadores são capazes de estar ao mais alto nível durante mais de 10 anos? Contam-se pelos dedos de uma mão. Bem, digamos que há dois: Messi e eu ", refere, frisando não sentir o peso da idade."Não digo que seja melhor, digo que sou diferente. E pode ser que seja por isso que estou no topo da montanha desde há 12 anos", refere o craque português, completando: "Sou um animal diferente, um atleta diferente, uma pessoa diferente, com um cérebro diferente".CR7 deixa também um aviso que a sua carreira ainda está longe do final. "Há quem gostasse que fosse no fim da época mas não será assim. Continuarei aqui. Porque o mereço. Os meus resultados falam por mim e não me deixam fora de jogo", declarou.