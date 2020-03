Cristiano Ronaldo deixa apelo: «Vamos ser gratos pelas coisas que importam»

Cristiano Ronaldo deixou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais na qual apela a todos os seguidores para serem gratos por aquilo que têm e, acima de tudo, para ficarem em casa de forma a ajudarem no combate à evolução do surto do coronavírus.





"Neste momento difícil para todo o Mundo, vamos ser gratos pelas coisas que importam: a nossa saúde, família e os entes queridos. Fiquem em casa e vamos ajudar todo o pessoal médico que está a lutar por salvar vidas #stayhomesavelives", escreveu o capitão a Seleção Nacional.