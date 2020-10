Cristiano Ronaldo deixa Lisboa rumo a Turim: veja as imagens

Cristiano Ronaldo já deixou Portugal rumo a Turim onde vai cumprir a quarentena depois de ter estado positivo à Covid-19.





O internacional português, de 35 anos, acusou positivo segunda-feira à noite, situação que viria a ser confirmada pela FPF terça-feira.Ronaldo é o terceiro jogador de Portugal a estar infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes, com os três futebolistas a terem sido afastados do estágio da seleção nacional.