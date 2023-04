Cristiano Ronaldo deixa mensagem a Rudi García

Cristiano Ronaldo deixou esta quinta-feira uma mensagem a Rudi García, após a saída do técnico do Al Nassr."Foi um prazer ter trabalhado consigo. Desejo-lhe o melhor para o futuro", escreveu através das redes sociais.O internacional português, de 38 anos, trabalhou sob as ordens do técnico francês desde que chegou à Arábia Saudita, em janeiro último. Com Rudi García aos comandos do Al Nassr, CR7 apontou 11 golos em 12 encontros oficiais em solo saudita.