Cristiano Ronaldo deixa nova mensagem nas redes sociais

Cristiano Ronaldo voltou a deixar uma mensagem nas redes sociais. "Três aspetos da realidade: dor, incerteza e trabalho constante", pode ler-se numa publicação que fez no Instagram.É a segunda mensagem do capitão da Seleção Nacional desde que deixou o Qatar. CR7 não reagiu no sábado à eliminação de Portugal, tendo apenas feito isso no domingo.Domingo garantiu que nunca virou "a cara à luta" e que a sua dedicação "não mudou nem por instante". "Jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país", referiu.