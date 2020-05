Cristiano Ronaldo deixou esta mensagem inspiradora após voltar aos treinos na Juventus

Setenta e dois dias depois de ter pisado pela última vez os relvados da Continassa, Cristiano Ronaldo regressou esta terça-feira ao trabalho no centro de treinos da Juventus. O seu Jeep Grand Cherokee atavessou o portão da infra-estrutura às 9h20 e os primeiros minutos foram dedicados a uma conversa com os responsáveis pelo departamento médico, que o aguardavam com o objetivo de avaliar o seu estado de saúde.





As primeiras imagens do regresso de Cristiano Ronaldo aos treinos da Juventus



O internacional português, que passou a maior parte do período de confinamento na ilha da Madeira, mas que já se encontrava em Turim há duas semanas, em isolamento domiciliário, cumpriu o ritual da equipa, integrando um pequeno grupo composto por Buffon, Pjanic, Bernardeschi, Dybala, Pinsoglio, Cuadrado, Rugani, De Sciglio e Bentancur.Uma sessão dedicada quase em exclusivo ao trabalho físico, mas que deixou naturalmente satisfeito o capitão da Seleção Nacional, que, ao final do dia, utilizou as redes sociais para partilhar uma frase inspiradora e uma fotografia do treino em que surge sorridente."Quando nos tornamos pacientes e consistentes, encontramos o caminho para superar as dificuldades", escreveu o avançado, de 35 anos, que irá manter o mesmo regime de treino, até que as autoridades italianas autorizem o regresso ao trabalho coletivo.