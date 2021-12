Cristiano Ronaldo demoliu anexos da mansão no Gerês e doou recheio a famílias carenciadas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo já começou a demolição dos anexos ilegais da mansão na albufeira da Caniçada, no Gerês. O capitão da Seleção Nacional doou todo o recheio da casa que integrava as construções ilegais a famílias carenciadas da região. Nos próximos dias avança também o desmantelamento do campo de ténis junto à moradia onde CR7 e a família chegaram a passar férias, avança o ' Correio da Manhã'