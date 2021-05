Cristiano Ronaldo despede-se de Pirlo: «Obrigado, Maestro. Foi uma honra»

Cristiano Ronaldo recorreu este sábado às redes sociais para deixar uma mensagem a Andrea Pirlo, ex-internacional italiano e antigo treinador da Juventus, que na sexta-feira foi despedido do comando técnico da Vecchia Signora.





Em curta mensagem deixada nas 'stories' da sua página oficial do Instagram, o português agradeceu os momentos partilhados com o antigo médio da Juve, afirmando ter sido "uma honra" partilhar o balneário da Velha Senhora com Pirlo."Obrigado, Maestro. Foi uma honra ter sido treinador por ti", pode ler-se na mensagem deixada por Cristiano Ronaldo.